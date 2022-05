Sconcerti: «L’Inter ha un solo nero, il Milan 5-6! Questa diversità di razze…»

Sconcerti analizza la lotta Scudetto in Serie A da un punto di vista del tutto inaspettato. Il noto giornalista sportivo, nella rubrica quotidiana “Un cappuccino con Sconcerti” per il portale CalcioMercato.com, sottolinea la differenza tra Inter e Milan per quanto riguarda l’origine dei calciatori in rosa

MELTING POT CALCISTICO – I due punti che separano le due milanesi in Serie A secondo Mario Sconcerti potrebbero dipendere da un fattore finora ignorato: «Tra il Milan e l’Inter c’è una diversità non sottolineata che giudico importante. Essere diversi non significa naturalmente essere migliori, ma avere altre caratteristiche che possono incidere. L’Inter ha tutti giocatori europei, di nascita e origine, compresi i sudamericani. C’è un unico giocatore nero, Denzel Dumfries. Questo porta l’Inter ad avere un gioco lineare, verticale, duro e di buona corsa. Il Milan ha in campo sempre cinque-sei giocatori afro-caraibici: più morbidi, spesso tecnici, più istintivi e potenti. Credo da molto che una squadra, per essere grande, debba mescolare le etnie dei suoi giocatori. Perché ogni origine diversa porta a idee di gioco diverse, a qualità complementari. Naturalmente non è obbligatorio, ma con una mescolanza di razze hai movimenti diversi, culture diverse e quindi conseguenze fisiche e tecniche diverse. C’è una maggiore possibilità di completarsi […]». Questo l’intervento di Sconcerti nella rubrica per il portale CalcioMercato.com all’inizio di questa settimana.