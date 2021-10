Sconcerti: «L’Inter ha preso gol sempre! Manca cattiveria, vedo difficoltà»

Il giudizio di Sconcerti sull’Inter è tendente al pessimismo. Il giornalista, nel corso di Pressing Serie A su Italia 1, segnala alcuni dati negativi sui nerazzurri.

IN DISCESA – Mario Sconcerti non vede una buona Inter: «Spiegazioni logiche non ne ho trovate. La cosa logica che posso dire è che non ho trovato personalità nell’Inter di Roma. Non mi sono piaciuti Nicolò Barella e Roberto Gagliardini: secondo me la personalità si vede in difesa e a centrocampo, dove ho visto molte difficoltà. Mi sembra che perdere la testa non sia una grande dimostrazione di personalità: è come dire che è un bravo ragazzo ma ha sparato. Io non confronto l’Inter dell’anno scorso con quella di quest’anno: è un errore e cerco di non caderci, non si giudica ogni partita come se fosse finito il campionato. L’Inter, siccome aveva giocato bene fino a un certo punto, aveva il dovere di portare in porto la partita, questo per mancanza di cattiveria nello stare in campo».

ERRORE PESANTE – Sconcerti valuta l’episodio del 2-1 di Felipe Anderson: «Questo è un gol subito dall’Inter. L’Inter prende gol da sempre, da tutto il campionato, tranne la prima partita. È vero che l’anno scorso era allo stesso punto, ma non aveva la difesa titolare che ha avuto per tutta la stagione adesso. Io credo che, al di là del problema di Federico Dimarco, Simone Inzaghi debba pensare di accomodare la propria metà campo alla difesa, in fase difensiva e offensiva. Altrimenti è un problema serio».