Sconcerti: «Inter, girone abbordabilissimo. Conte e Inzaghi diversi»

L’Inter si Inzaghi si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League. Sconcerti, noto giornalista, ha sottolineato a Tutto Mercato Web Radio il percorso dei nerazzurri confrontando con quanto fatto nella passata stagione

QUALIFICAZIONE – Mario Sconcerti ha parlato così: «Conte-Inzaghi? Onestamente se uno fa benino, perché l’altro deve aver fatto male? Conte all’Inter ha fatto un grande lavoro. Non è andato bene in Champions ma nessuno glielo chiedeva. Sono due allenatori diversi, uno ha vinto, l’altro deve cominciare a farlo. Il girone dell’Inter quest’anno era abbordabilissimo. C’era il Real Madrid, lo Shakhtar e lo Sheriff. L’Inter ha giocato bene, ha sprecato molto, è l’inizio, non ha ancora fatto niente. Ci mancava solo che uscisse fuori da questo girone».