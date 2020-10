Sconcerti: “L’Inter giocherà quasi sempre male, è certezza. Ma completa”

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Sconcerti non sembra essere troppo convinto dall’Inter, soprattutto dopo il pareggio di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. Il giornalista ne ha parlato a “TMW Radio” evidenziando pregi e soprattutto difetti dei nerazzurri di Conte.

INCOMPLETI – A Mario Sconcerti non piace come gioca l’Inter. Il giornalista non usa mezzi termini per descrivere il poco fatto dai nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk: «È un calcio malinconico. Ho già espresso una piccola certezza: l’Inter giocherà quasi sempre male. È costruita per vincere, non per giocare bene. È una squadra che si allarga sul campo, è forte fisicamente e ha giocatori che risolvono quasi sempre la partita. Nel momento in cui il progetto di gioco non va in porto, perché magari prendi la traversa e non fai gol, non hai né i risultati né il gioco. Credo, per esempio, che l’Inter sia una di quelle che risenta di più del nuovo calcio, del calcio silenzioso, perché è un diesel. È proprio una squadra uniforme: ha un modo solo, non riesce a cambiare passo. Però, secondo me, io continuo a vederla la squadra più completa del nostro calcio. In questo momento le vediamo tutte con un difetto, lo dicevamo già l’anno scorso con la Juventus».