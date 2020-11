Sconcerti: “Inter, giocatori poco mescolabili. Troppi gol subiti, Conte…”

Mario Sconcerti

Sconcerti non è convinto dalle potenzialità dell’Inter, visti i tantissimi gol subiti in queste prime dieci partite stagionali. Il giornalista, nel corso della sua rubrica su “Calciomercato.com”, ha parlato di come la squadra di Conte abbia problemi.

REAZIONE ECCESSIVA – Mario Sconcerti valuta le parole dopo Atalanta-Inter: «Antonio Conte è così, si accende e porta una luce potente che nel frattempo lo logora. Lui ha fatto una rivoluzione nell’Inter, l’ha resa molto più offensiva e le ha tolto equilibrio. Ma parliamo di una squadra che continua a subire troppi gol e ha vinto solo tre partite su dieci ufficiali disputate fin qui. L’Inter ha giocatori poco mescolabili, soprattutto a centrocampo; l’abbiamo detto tante volte. Ha due enormi attaccanti – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez – che le permettono di riprendere partite che aveva perso. Ma è ancora tutto molto vago. Il problema è un altro».

LA CLASSIFICA – Sconcerti spiega quale sia il problema: «Ci sono stati pochi confronti diretti calcolando che – dai diciassette del Milan ai dodici di Inter e Verona – ci sono otto squadre in cinque punti. Sono gli scontri diretti che misurano le squadre. La Juventus, per esempio, ne ha giocati due, con Lazio e Roma, e li ha entrambi pareggiati. Così la Roma: due pareggi con Juventus e Milan. L’Inter ha perso con il Milan e pareggiato con l’Atalanta. C’è ancora tanto equilibrio, e ho come la sensazione che possa ancora durare».

Fonte: Calciomercato.com – Furio Zara