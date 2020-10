Sconcerti: “Inter, Eriksen faccia qualcosa! Nel derby contro il Milan…”

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato del derby di sabato pomeriggio e del rendimento di Christian Eriksen all’Inter. Lo ha fatto a “Tutto Mercato Web Radio” durante Maracanà.

DERBY – Sconcerti ha parlato prima del derby: «Da metà del secondo tempo il Milan ha resistito e poi rotto l’attacco dell’Inter, che poi si è fermata. Non si era piegato il Milan e anzi ha spaventato l’Inter. E questa è stata una doppia forza. Ha dimostrato di essere una squadra completa, ma l’incognita resta la resistenza di Ibra».

DANESE – Sconcerti ha chiuso parlando di Eriksen: «Quando è entrato, è entrato con poco costrutto, facendo il mediano davanti alla difesa. Non gli è mai stata fatta sentire la fiducia, poi ci sono anche delle colpe del giocatore. Non può essere contento di come viene utilizzato ma anche lui deve cominciare a far vedere qualcosa».