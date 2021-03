Sconcerti: «Inter, ecco cosa serve: un vice Lukaku e un Vidal giovane»

Mario Sconcerti, noto giornalista e opinionista, ha commentato il momento storico dell’Inter, focalizzandosi sui margini di miglioramento dell’organico di Antonio Conte

UPGRADE – L’Inter di Antonio Conte sta già ragionando sul futuro prossimo (a partire dal reparto migliore: la difesa). Dei margini di miglioramento della rosa nerazzurra, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti, ai microfoni di “TMW Radio”: «Innanzitutto, bisogna capire come sarà risolta la questione societaria. Poi i nerazzurri dovrebbero trovare un vice-Lukaku, con la stessa qualità con cui Alexis Sanchez sostituisce Lautaro Martinez. Poi non servirebbe altro, se non un Arturo Vidal giovane».