Sconcerti: «Inter e Juventus hanno bisogno di ritocchi. Manca riferimento»

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Tra i tanti argomenti trattati il mercato dell’Inter di Simone Inzaghi e il confronto tra la Milano calcistica e Roma con l’arrivo di Sarri e Mourinho

MERCATO – Mario Sconcerti avvisa i nerazzurri: «Al momento attuale di ritocchi ha bisogno l’Inter, la Juventus, che non può ricominciare con lo stesso centrocampo indipendentemente da cosa farà Ronaldo. Se l’Atalanta resta questa, forse manca qualcosa. Forse è la prima volta in cui manca una grande squadra di riferimento. Se qualcuno potesse spendere, oggi potrebbe scombinare le carte».

BLASONE – Sconcerti ha chiuso parlando del blasone di Milano e Roma: «Non credo che Roma oggi sia più appetibile. Sarri e Mourinho sono due grandi tecnici, ma per ora non hanno portato straordinari calciatori. Il Milan, solo per essere il Milan, si è potuto permettere di fare una campagna acquisti solo di prestiti».