Sconcerti: “Inter e Juventus, equilibrio in Serie A? Conte e altri due motivi”

Mario Sconcerti

Inter, Juventus e l’equilibrio in Serie A per quanto riguarda la corsa scudetto. Il motivo per Mario Sconcerti su “Calciomercato.com” sta nella confusione del tecnico dell’Inter, Antonio Conte, e altri due motivi principali.

EQUILIBRIO – Inter e Juventus, campionato di Serie A equilibrato per quanto riguarda la corsa scudetto e i punti in classifica. Per Mario Sconcerti il motivo sta nella confusione di Antonio Conte ma non solo, altri due motivi: «L’equilibrio del campionato è dovuto a un mercato mai così povero. perché non c’erano soldi, tutti dovevano prima vendere e poi comprare. Tutti, compresi Juventus e Inter. Ora si calcola Arthur come un buon acquisto, ma è stata prima di tutto un’operazione di bilancio. Tutto il mercato dei chiarimenti ha portato a un solo cambio reale, Achraf Hakimi per Antonio Candreva, acquistato con i soldi di Mauro Icardi. Questo ha creato davvero l’equilibrio, la nuova “povertà”, insieme all’inesperienza di Pirlo e alla confusione di Antonio Conte».

Fonte: Mario Sconcerti – Calciomercato.com