Sconcerti: «Inter, Dzeko credo che sia scosso! Correa mi ha stancato»

Sconcerti ha dato un giudizio sull’Inter e sulla sua rosa durante A Tutto Mercato. Alla trasmissione di TMW Radio il noto giornalista ha criticato Correa e segnalato una difficoltà possibile per Dzeko.

ATTACCO SPUNTATO? – Mario Sconcerti vede due squadre su tutte in Serie A: «Direi che, fino a questo momento, chi si è rinforzato di più mi sembrano l’Inter e la Roma. Assolutamente la Roma, in modo molto completo e anche molto intelligente perché non ha praticamente tirato fuori una lira. L’Inter, che ha comunque delle piccole lacune nella rosa, ha coperto quello che era il suo piccolo problema l’anno scorso cioè le riserve a centrocampo. Ha preso Kristjan Asllani e Henrikh Mkhitaryan, ha perso Alexis Sanchez e Ivan Perisic però mi sembra che, nella sostanza, ha la stessa difesa e lo stesso attacco dello scudetto. La cosa dove si è un po’ alleggerita sono le riserve dell’attacco, perché ha Edin Dzeko che credo sia abbastanza scosso da questo tipo di acquisti che lo emarginano e Joaquin Correa, che mi sono stancato di aspettarlo. Lo giudico sempre un ottimo giocatore, ma non arriva mai».

RISCHIO – Sconcerti va sulle possibili uscite: «Pericolo impoverimento della rosa? Se l’Inter dovesse vendere Milan Skriniar o Denzel Dumfries sì. Io non so con chi li sostituirebbe, però certamente avrebbe un peso. Il fatto che si sia arrivati fino ad adesso è abbastanza grave: forse si poteva vendere molto prima Skriniar, se c’è questo bisogno, e perderci qualche milione però arrivare con la squadra fatta. Questa è un’incertezza che, per adesso, è solo giornalistica. Io non so che cosa farà l’Inter, magari loro lo sanno: di solito dei giocatori cardine come Skriniar non si aspetta il campionato per venderli. Anche perché l’ultima fase è quella più agitata, ma dal punto di vista economico più morbida».