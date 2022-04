Sconcerti: «Inter, Dybala al posto di Lautaro Martinez? Più di un dubbio»

Mario Sconcerti, in collegamento su Tmw radio, ha risposto alla domanda su un possibile incrocio di mercato con Lautaro Martinez all’Atletico Madrid e Dybala all’Inter. Qualche perplessità per il giornalista

UNO ESCE L’ALTRO ENTRA − Il parere di Sconcerti in merito alla suggestione di mercato in casa nerazzurra: «Lautaro Martinez all’Atletico Madrid con Paulo Dybala all’Inter? Lautaro Martinez è un grande giocatore. Abbastanza più giovane di Dybala. Il Toro non ha fatto una grandissima stagione soprattutto nella seconda parte. Però ha fatto 14 gol e ha dato più una mano lui all’Inter di quanto fatto da Dybala alla Juventus. Dybala all’Inter arriverebbe a parametro zero, è una soluzione intelligente. Onestamente però il risultato non so quale possa essere. Non so più bene cosa possa dare Dybala».