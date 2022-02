Sconcerti: «Inter dovrebbe perdere 4 partite per far recuperare la Juventus! Mourinho…»

Sconcerti continua a considerare l’Inter favorita per lo scudetto ma vede anche una lotta sempre a tre e non a quattro. Il noto giornalista sportivo, intervistato dal collega Zara per il portale CalcioMercato.com, non dà chance alla Juventus e critica l’ex nerazzurro Mourinho

LOTTA A TRE – Per Mario Sconcerti la Juventus non può lottare per lo scudetto nonostante il mercato di riparazione: «No! E provo a spiegarlo. In tre mesi esatti, dal 5 novembre 2021 al 6 febbraio 2022, è stata la miglior Juventus dell’anno. Tredici partite e una sola sconfitta. Insomma, Juventus super che però – se guardiamo – in tutto questo tempo ha preso all’Inter solo un punto. Insomma: l’Inter dovrebbe perdere quattro partite, ma non credo sia pensabile. Per questo il ritardo non è colmabile. Per lo scudetto non c’è più tempo». E incalzato dal collega Furio Zara per il portale CalcioMercato.com, Sconcerti non ha dubbi neanche sulle gerarchie in Serie A: «Inter, Napoli e Milan, in quest’ordine. Il Milan è più da partita diretta. Nel lungo cammino, sia l’anno scorso sia quest’anno, perde il ritmo e perde punti». La pensa così Sconcerti, che giustifica la sconfitta nerazzurra nel Derby di Milano.

CRITICA A MOURINHO – Il prossimo avversario dell’Inter, in Coppa Italia (vedi informazioni), sarà la Roma dell’ex José Mourinho, a cui Sconcerti non riserva carezze: «Io trovo Mourinho fuori dalla cultura del nostro calcio. Quando dice che la Roma è piccola di fronte al potere, dice una cosa vecchia. E comunque non è credibile. Basti pensare che lo diceva all’Inter, facendo il gesto delle manette. E intanto vinceva tutto. Ma poi – ed è la cosa più importante – non è nemmeno vero. La Roma è ufficialmente una grande società, comprata per 600 milioni, non bazzecole. Forse non sa che negli ultimi dieci anni la Roma spesso è arrivata prima di Inter e Milan. E comunque Roma è una città centrale – per un milione di motivi – nel nostro Paese. Mourinho mi stupisce. In questi mesi ha detto che i giocatori sono scarsi e che la Roma è piccola. Può la società tollerare dichiarazioni del genere? Non ne sono così convinto […]». Questo il pensiero di Sconcerti su Mourinho.

Fonte: CalcioMercato.com – Furio Zara