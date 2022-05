Sconcerti: «L’Inter dovrà ricostruirsi come la Juventus. Pagato il noviziato»

Per Sconcerti l’Inter dovrà cambiare qualcosa per rimanere competitiva anche nella prossima stagione, alla pari della Juventus. Ecco il giudizio del giornalista, collegato con Pressing Serie A su Italia 1, sulle sbavature costate lo scudetto.

IL VALORE – Mario Sconcerti prova a spiegare dove sono stati persi i punti che hanno fatto la differenza nella corsa scudetto persa contro il Milan: «L’Inter ha pagato non la differenza tra Simone Inzaghi e Antonio Conte, ma ha pagato il noviziato di Inzaghi in una squadra di Conte. I punti persi sono quelli, nel momento in cui ha preso in mano la situazione ha fatto Inzaghi. Se la Juventus si è fermata alla sconfitta con l’Inter è una responsabilità sua, ma i punti sono quelli. Rientra nelle colpe quello di essersi fermata, la Juventus deve ricostruirsi e l’Inter dovrà fare altrettanto».