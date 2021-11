Sconcerti: «Inter, contro il Napoli può cancellare indizi di incompletezza»

Mario Sconcerti ha parlato dell’Inter, che scenderà in campo domenica a San Siro contro il Napoli capolista del campionato di Serie A.

SERIE A – Queste le parole su Calciomercato.com da parte di Mario Sconcerti sull’Inter, che domenica sfiderà il Napoli in campionato. “Se l’Inter non batte il Napoli deve riconsiderare le proprie ambizioni sul campionato. Siamo al punto del cammino in cui non contano le nostre valutazioni personali. Conta quello che dice la classifica. E’ già abbastanza strano che si consideri ancora oggi l’Inter sullo stesso piano di Napoli e Milan scambiando le potenzialità di una squadra con la realtà. Qualunque sia il valore dell’Inter, se perdesse domenica andrebbe a dieci punti dal Napoli e forse altrettanti dal Milan. Sarebbe molto difficile recuperarli a due squadre“.

LIMITE – Sconcerti ha proseguito. “E comunque il campionato dell’Inter non dipende più dall’Inter da molto tempo, qualunque sia la sua forza reale. E’ proprio questo il limite dell’Inter, che a novembre è già davanti a partite da dentro o fuori. Sta pagando non aver vinto contro nessuna delle squadre migliori incontrate. Ha pareggiato con Milan, Atalanta e Juventus, ha perso con la Lazio. Sono indizi di incompletezza che la partita contro il Napoli può cancellare, ma resta l’impressione che nemmeno l’Inter campione d’Italia abbia la forza chiara per funzionare da riferimento di tutti. Gioca ancora sull’incompletezza degli altri, su costruzioni avversarie che non sono definitive, più che sulle proprie certezze. E’ questa misura ultima che c’è in palio domenica“.

Fonte: Calciomercato.com – Mario Sconcerti