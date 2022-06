Sconcerti: «Inter, con Lukaku e Dybala farà 1-2 cessioni importanti!»

Sconcerti, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato in breve del mercato dell’Inter tra entrate e uscite. Citando, in particolare, i possibili arrivi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

IL MERCATO – Mauro Sconcerti parla anche di mercato, facendo riferimento ai possibili colpi in entrata del club nerazzurro: «L’Inter se prende Bellanova, deve vendere Dumfries, se prendono Lukaku e Dybala è molti difficile che non ci siano 1-2 cessioni importanti. Nel calcio ora è che uno entra e uno esce. Soprattutto oggi quando le società devono finire in utile».