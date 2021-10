Sconcerti: «Inter completa ma discontinua! Deve trovare assetto di gioco»

L’Inter di Inzaghi non ha ancora trovato il proprio gioco e per questo alterna ancora risultati positivi a stop improvvisi. Questa l’opinione sui nerazzurri del giornalista Sconcerti, intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

GIUDIZIO – Mario Sconcerti ha analizzato questo avvio di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi, tra Serie A e Champions League: «L’Inter alterna, è un po’ discontinua sotto questo aspetto. Alterna grossi risultati in campionato, dove però poi ogni tanto pareggia delle partite. È una squadra che non ha ancora trovato un suo esatto assetto di gioco, però ha tanta qualità. A me sembra la squadra più completa. Però il calcio cambia continuamente».