Sconcerti: «Inter, cancellato in una settimana riferimento che era diventata»

Mario Sconcerti ha parlato della sfida scudetto che vede in lotta l’Inter di Inzaghi, il Milan di Pioli e il Napoli di Spalletti.

SCUDETTO – Queste le parole a TMW Radio da parte di Mario Sconcerti sulla sfida scudetto che vede in lotta l’Inter di Inzaghi, il Milan di Pioli e il Napoli di Spalletti. «Un motivo per Milan, Inter e Napoli per cui possono farcela a vincere lo scudetto? Sono equivalenti. Inter e Milan sono cambiate. L’Inter ha fatto 5 punti meno dello scorso anno a questo punto, seppur con una partita in meno. Il Milan ha due punti in più, il Napoli ne ha 9 di più. In questa settimana è venuta a cadere la squadra riferimento. L’Inter ha cancellato in una settimana il riferimento che era diventata. Sono convinto che vincerà lo stesso, ma qualche dubbio ce l’ho. Perché il Milan è cresciuto, ha avuto problemi con gli infortuni e appena sono tornati diversi elementi è tornato a vincere. C’è un grosso equilibrio in testa, sono rimasti solo Juve-Inter e Napoli-Milan, tutto il resto sono partite abbordabili. Sarà un campionato deciso dalle seconde linee».