Sconcerti: «Inter in campo troppo leggera, trappola! Si è rotto qualcosa»

Sconcerti commenta la sconfitta dell’Inter contro la Juventus per 2-0. Nerazzurri in campo troppo leggeri, a detta sua. Secondo il giornalista, si è rotto qualcosa nella squadra

PROBLEMA SERIO − Mario Sconcerti critico contro i nerazzurri a Tmw Radio: «Pensavo che il vero avversario del Napoli fosse l’Inter, invece è veramente difficile. Ieri ha perso male, per mancanza di cattiveria. Sono entrati in campo leggeri, basti vedere il modo come hanno sbagliato alcuni gol. Si è fidata molto di sè a Torino. Per me Allegri aveva pensato quella partita da subito, per l’Inter è stata una trappola. Ha dato una certa sicurezza ai nerazzurri, che non sono riusciti a sfruttare. Una grande squadra non può sbagliare queste partite, vuol dire che si è rotto qualcosa. E ora questo è abbastanza serio».