Sconcerti: «Inter buona, non straordinaria. De Vrij ha perso colpi. Acerbi…»

Mario Sconcerti, in collegamento su Tmw radio, si è espresso sul successo in Champions League dell’Inter contro il Viktoria Plzen. Poi una considerazione su Acerbi e de Vrij

SUCCESSO − Sconcerti si concentra sulla vittoria dell’Inter contro il Viktoria Plzen: «Ha fatto la prestazione che doveva fare, ha giocato contro una squadra che si è solo difesa. L’ha affrontata bene perché ha mosso il pallone più rapidamente. È stata una buona Inter, non straordinaria. Era più difficile del previsto, perché il Plzen per le italiane lì è stato sempre difficile. Hanno ammesso subito la loro inferiorità e non ripartivano proprio loro».

AVVICENDAMENTO − Continua Sconcerti sull’ottimo debutto di Acerbi: «Acerbi al posto di de Vrij? Potrebbe ma deve impegnarsi molto. È stato un ottimo difensore, De Vrij sta perdendo colpi e credo che sia più giocatore di Ranocchia, al posto del quale è arrivato. Viene da un anno sbagliato, dove ha inciso molto l’ambiente. Ora è con un tecnico che lo stima, servirà molto».