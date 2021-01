Sconcerti: “Inter, atteggiamento sbagliato. Togliere Hakimi un segnale”

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Sconcerti parla in maniera negativa dell’Inter all’indomani del pareggio per 2-2 contro la Roma. Il giornalista, nella sua rubrica per il sito “Calciomercato.com”, ritiene che Conte abbia sbagliato i cambi e in particolare l’uscita di Hakimi.

TANTI ERRORI – Mario Sconcerti ritiene rivedibile la gestione del finale di Roma-Inter: «Sono successe più cose, tra cui i cambi sbagliati di Antonio Conte, certo. L’Inter dopo il gol si è piazzata dentro la propria area. È un atteggiamento sbagliato. La verità è che una grande squadra può anche stare venti minuti a difendersi senza prendere gol, ma ormai non è più così, stiamo vivendo un calcio troppo vulnerabile. Allora, se togli Achraf Hakimi dai un segnale alla squadra. Ed è sbagliato. Ma al di là di questo mi sta anche bene, cerchi di gestire il finale di partita e non prendi gol. Ma la Roma ha tirato dieci volte in porta, l’Inter non ha opposto resistenza, allora così no che non va».

Fonte: Calciomercato.com – Furio Zara