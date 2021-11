Sconcerti: «Inter, 7 punti enormità. Con sconfitta svantaggio enorme»

Sconcerti, noto giornalista, ha parlato di Inter-Napoli a Tutto Mercato Web Radio. Il match è in programma domenica pomeriggio a San Siro con i nerazzurri “costretti” a vincere dopo un avvio di stagione senza sussulti

VINCERE – Mario Sconcerti avvisa i nerazzurri: «Diamo poca importanza ai 7 punti di distacco. Forse sono alla pari, ma non lo sono in classifica, che poi è la cosa che conta. 7 punti in 12 partite sono una enormità. Noi continuiamo a parlare come se fossero alla pari ma non lo sono. Per l’Inter è una partita fondamentale, perché se dovesse perdere lo svantaggio diventerebbe enorme. Lo scorso anno l’Inter ci mise 22 partite per recuperare i 5 punti di distacco massimi avuti dal Milan. Vedo un Napoli meno brillante ma non in crisi. Ha gestito con più fatica le partite ma le ha gestite. L’unico vero incidente è stato quello col Verona».