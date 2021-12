Sconcerti insiste: «Le riserve dell’Inter non giocherebbero nell’Atalanta! Ora…»

Sconcerti ribadisce a più riprese che l’Atalanta non è seconda all’Inter, a prescindere dall’attuale classifica di Serie A. Il noto giornalista sportivo, intervistato dal collega Zara per il portale CalcioMercato.com, spiega le principali differenze tra le due squadre nerazzurre

SQUADRE MIGLIORI – L’ha presa come una battaglia personale Mario Sconcerti quella di rivendicare il ruolo di protagonista in Serie A della squadra nerazzurra di Bergamo. L’ultima argomentazione del giornalista sportiva si aggiunge alle precedenti: «Da un punto di vista del gioco, sono due squadre all’opposto. La prima differenza è l’abbondanza degli attaccanti dell’Inter rispetto all’Atalanta. D’altro canto la rosa dell’Atalanta non mi sembra inferiore a quella dell’Inter. Niente affatto. Penso a riserve dell’Inter, come Matias Vecino o Arturo Vidal, non giocherebbero nell’Atalanta. Così come è vero che l’Atalanta la puoi sostituire all’Inter, ma non la puoi mescolare. Sono due grandi squadre. Le migliori, ora». Questa la risposta di Sconcerti alla domanda del collega Furio Zara, che sceglie un argomento su cui nelle ultime ore proprio Sconcerti si era già espresso abbondantemente (vedi dichiarazioni).

Fonte: CalcioMercato.com – Furio Zara