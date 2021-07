Sconcerti: «Ingaggi Pinamonti e Sanchez, cifre sbagliate due volte»

Mario Sconcerti ha parlato degli ingaggi di alcuni giocatori, tra cui quelli degli attaccanti dell’Inter, Andrea Pinamonti ed Alexis Sanchez.

INGAGGIO – Queste le parole di Mario Sconcerti all’interno del canale Spreaker di “Calciomercato.com”. «Il problema di molti giocatori giovani e importanti è l’ingaggio di altri tempi. Per esempio, Caldara è stato l’ingaggio più alto dell’Atalanta dopo il suo ritorno a Bergamo. L’unico oltre i due milioni, molto più di Gomez e Ilicic. Perché era passato dal Milan. Altro esempio Pinamonti. Bella promessa non replicabile, non aspettabile, perché prende due milioni netti d’ingaggio. Chi lo paga se non l’Inter? Come i sei netti di Sanchez o i quattro e mezzo di Pastore e Zonzi. Sono cifre sbagliate in partenza due volte perché sono troppi soldi e sono di altri tempi, oggi restano ingovernabili».

SOLDI – Sconcerti ha continuato. «Quando Riso, che è bravo ed procuratore umano, parla di richieste di neopromosse per Caldara, ci spieghi chi può pagarlo, se non di nuovo il Milan. La cosa terribile di questa estate è che tratti a ingaggi fuori mercato ogni giocatore del mercato. E i soldi non ci sono davvero. Non li ha nessuno. Tutti, compreso le più grandi, sono costrette a trattative impensabili per quanto sono umilianti. La regola era, se chiedi il prezzo di qualcuno vuol dire che non puoi permetterlo. Ditemi adesso, chi può permettersi qualcuno? Basta un nome, ma vero. C’è?».

Fonte: Calciomercato.com – Mario Sconcerti