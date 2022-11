Sconcerti: «Il Porto metterà in difficoltà l’Inter, che coi grandi avversari perde»

Sconcerti non è convinto che l’Inter possa passare il turno in Champions League contro il Porto. Dopo la sconfitta contro la Juventus di domenica sera, su Calciomercato.com il giornalista condanna la squadra di Inzaghi.

MALE IN TUTTO – Per Mario Sconcerti, dopo il derby d’Italia, la Juventus è in corsa per vincere la Serie A: «Io però non l’avevo data per spacciata, ora la Juventus è tornata dentro al campionato, ma non addosso al Napoli. Ha ancora 10 punti di distacco dal Napoli. E vincendo quattro partite consecutive non ha preso un solo punto al Napoli. Sì, bravo Massimiliano Allegri, ma l’Inter è cascata subito nel tranello perché ha pensato di essere più forte dell’avversario, ha perso cattiveria e personalità. Non puoi sbagliare quattro gol se sei concentrato, ma l’Inter non lo era. La Juventus ha lasciato quattro occasioni all’Inter in un tempo solo, questo è un grosso limite. L’Inter batte solo i piccoli avversari. Con i grandi avversari perde. Juventus, Milan, Roma, Lazio e Udinese, quando l’Udinese girava a mille: Simone Inzaghi è sempre uscito sconfitto. Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League? Il Porto gioca bene a calcio e metterà in difficoltà l’Inter».

Fonte: calciomercato.com – Furio Zara