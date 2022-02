Sconcerti: «Il Napoli equivale all’Inter, può vincere la Serie A. Se completo»

Sconcerti lancia il Napoli in vista della partita di domani contro l’Inter e non solo. Il giornalista, da Maracanà su TMW Radio, ha parlato anche della gestione di Mourinho alla Roma facendo un paragone col biennio in nerazzurro.

L’EX – Mario Sconcerti valuta le dichiarazioni date a José Mourinho dopo Inter-Roma (vedi articolo): «Quando era in Italia all’Inter, era un allenatore che faceva gruppo definendo il “siamo noi”. Non c’erano due entità nello spogliatoio, esisteva un gruppo che faceva squadra dall’allenatore ai giocatori all’ultimo dello staff. Spesso inventava polemiche per difendere la squadra e non tenerla sotto pressione, qui è esattamente l’opposto. Io non so, chiaramente non esiste un solo modo di guidare, però mi sembra che i risultati non stiano dando ragione al suo nuovo metodo».

IL BIG MATCH – Sconcerti si sposta su domani: «La mia impressione è che il Napoli possa vincere il campionato, ma anche l’Inter naturalmente. Bisogna entrare nell’idea che sono due squadre equivalenti, perché il Napoli nel momento in cui torna al completo può fare una linea di dieci vittorie consecutive. Quando è al completo, adesso lo è e spero non gli succeda niente, è una squadra per il nostro livello quasi irresistibile. Per me Victor Osimhen è eccezionale: è estroso, anche fin troppo eccentrico, ha delle movenze che tante volte lo favoriscono e altre lo impacciano».