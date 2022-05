Sconcerti: «Il Milan ha insegnato un’altra strada per vincere! I prestiti dell’Inter…»

Sconcerti evidenzia i meriti del Milan per aver vinto uno Scudetto low cost rispetto a quanto fatto da Juventus e Inter in precedenza. Il noto giornalista sportivo, nel consueto appuntamento con la rubrica “Un cappuccino con Sconcerti” per il portale CalcioMercato.com, esalta il successo rossonero

SUCCESSO ANTISTORICO – L’analisi di Mario Sconcerti dopo il tricolore rossonero si focalizza sui meriti progettuali: «È uno scudetto in controtendenza questo del Milan. Direi uno scudetto per tutti. Le spese per costruirlo sono state ingenti ma sono rimasti limitati i debiti. Il Milan ha vinto risanando il proprio bilancio: operazione quasi sconosciuta! Per la Juventus è stato necessario un aumento di capitale di 700 milioni. Altrettanti sono stati i prestiti che l’Inter ha dovuto chiedere a fondi americani. Con questa ricchezza alle spalle vincere diventa più conseguente. Il Milan ha insegnato un’altra strada. Ha puntato sui giovani, ma di qualità e prezzo. Ha avuto fermezza nella gestione degli svincolati, ha mantenuto la calma anche quando l’attenzione al bilancio sembrava diventare avarizia. […] Più che una squadra eccezionale, il Milan è stata una squadra nuova. Non ha vinto al vecchio modo berlusconiano, abusando del lusso. Ha vinto in modo semplice, di gruppo e di intelligenza. E ha inventato un modo personale di declinare il futuro». Questo il pensiero di Sconcerti, che esalta il Milan rispetto a Inter e Juventus.