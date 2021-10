Sconcerti: «Hakimi e Lukaku ceduti per far vivere l’Inter. Questo è un dato»

Mario Sconcerti ha parlato dell’Inter che nel corso della sessione di mercato estiva ha ceduto Achraf Hakimi e Romelu Lukaku.

CESSIONI – Queste le parole di Mario Sconcerti sull’Inter all’interno del canale Spreaker di Calciomercato.com. «Non date all’Inter più responsabilità di quante ne abbia: non ha venduto Hakimi e Lukaku per ripianare il debito, ha venduto per tirare avanti. Non mi scandalizzo per i due affari scontati subito in banca, è un’abitudine comune. Meglio 66 milioni tra due anni o 61 subito? In una grande azienda sono domande normali, la risposta dipende dalle risorse; non il migliore argomento di questi tempi all’Inter».

AUTOFINANZIAMENTO – Sconcerti ha proseguito. «Se ho ben capito, dalla Cina non arriva una lira da tempo: con quali soldi l’Inter dovrebbe ogni mese pagare spese e stipendi, se non con quelli delle cessioni? Hakimi e Lukaku non sono stati ceduti per ripianare il debito, sono stati ceduti per far vivere l’Inter. Questo è un dato, non una scoperta. Si chiama autofinanziamento: si spende quel che si produce, fanno così quasi tutti i club del mondo, Liverpool compreso».

PROBLEMA – Sconcerti ha concluso. «Il problema degli Zhang adesso non può essere il mercato dell’Inter, il loro problema è la sopravvivenza di Suning a un livello accettabile. L’Inter in questo momento o è autonoma o non è. Deve vivere di se stessa, qualcosa che tanti di noi fanno peraltro tutti i giorni. Dov’è lo scandalo?».

Fonte: Calciomercato.com – Mario Sconcerti