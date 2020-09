Sconcerti: “Gervinho-Inter punto esclamativo. L’abbondanza di rosa…”

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Intervistato sulle frequenze di “TMW Radio” nel corso della “Maracanà”, Mario Sconcerti ha parlato dell’ipotesi Gervinho all’Inter

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Mario Sconcerti sul possibile arrivo di Gervinho all’Inter. «Credo che dovrà dare via dei giocatori. Gervinho va sempre bene, sarebbe un punto esclamativo in una squadra come l’Inter, ma credo che al momento si debba pensare a sfoltire – si legge su “TuttoMercatoWeb.com” -. L’abbondanza di rosa è un problema. Spero poi che si possa rivedere questa regola dei cinque cambi, all’estero in tanti non la stanno applicando. Non c’è un’emergenza tecnica. Così si falsa il campionato».