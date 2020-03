Sconcerti: “Europei? Trovare data alternativa. Serie A? Finire a giugno”

Mario Sconcerti, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio”, ha parlato degli Europei, a rischio a causa del problema relativo al coronavirus. Il noto giornalista, inoltre, propone una soluzione per concludere la Serie A

ALTERNATIVA – Mario Sconcerti parla a proposito dell’Europeo in programma a giugno, suggerendo di posticiparlo per permettere alla Serie A di concludersi senza problemi: «Euro 2020? È da tempo che lo dico, credo si debba trovare una data alternativa. Ma poi chi si prenderebbe la responsabilità di farlo comunque? Adesso sarebbe già importante capire cosa si può fare con la Champions League. E capire come si può risolvere la situazione relativa al campionato. La soluzione migliore sarebbe giocarlo a cavallo tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio, facendo giocare i campionati a giugno, sempre a porte chiuse. Coronavirus? Il calcio va bloccato, come si sta bloccando tutto. Sono molto interessato rispetto a come andrà a finire negli altri paesi europei. La Germania sta chiudendo pochissimo, la Francia si sta adeguando a noi».