Sconcerti: «Empoli-Inter? Se nerazzurri soffrono cambiano i discorsi»

Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Nel corso dell’intervista – tra gli argomenti trattati – anche il match di domani sera tra l’Empoli di Andreazzoli e l’Inter guidata da Simone Inzaghi

INFRASETTIMANALE – Mario Sconcerti non ha dubbi: «Non credo che i nerazzurri sottovaluteranno l’Empoli, Corsi tra l’altro è nato sapendo certe cose: cercare di battere chi deve, per esempio. Non contano tanto i tre punti con l’Inter, ma quelli col Venezia o col Cagliari. Questo stanno facendo, con l’eccezione della grande partita di Torino. Non credo che per l’Inter sarà troppo complicata: se lo fosse, andrebbero rifatti molti discorsi su di loro».