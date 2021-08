Sconcerti: «Dzeko gran giocatore, ma Inter solo presente. Juventus favorita»

Per Sconcerti l’acquisto di Dzeko è valido, anche se l’Inter non avrebbe pensato a un orizzonte temporale. Il giornalista, nella sua rubrica per “Calciomercato.com”, mette la Juventus favorita per la Serie A.

PARLI IL CAMPO – Quattro giorni all’inizio della Serie A e Mario Sconcerti fa le sue valutazioni: «La mia griglia alla fine è questa. In prima fila Juventus, Inter e Milan. In seconda Atalanta e Napoli, in terza Roma e Lazio. Juventus davanti? Sì, per ora è la mia favorita al titolo anche se sembra paradossale, visto che parliamo di una squadra che l’anno scorso è arrivata quarta e non ha finora comprato nessun big. Se Tammy Abraham è un acquisto bello, pensato per il futuro, Edin Dzeko è un acquisto importante, ma pensato solo per il presente. E considero Dzeko un grande giocatore».

Fonte: Calciomercato.com – Furio Zara