Sconcerti: «Dimarco, finita sua stagione all’Inter? Difficile che Gosens…»

Mario Sconcerti ha parlato anche di Federico Dimarco e di Robin Gosens, colpo dell’Inter nel corso della finestra di mercato invernale.

CONTRO-STORIA – Queste le parole all’interno del canale Spreaker di Calciomercato.com da parte di Mario Sconcerti in chiave Inter dopo il termine della sessione di mercato di gennaio. «Finito il mercato, proviamo a fare il contromercato. Cioè rovesciamo l’idea comune diventata slogan, guardiamo le cose dall’altra parte […] Altro esempio di contro-storia è Dimarco. E’ finita la sua stagione all’Inter? Inzaghi non ha mai giocato con due esterni che partano dal basso, uno è sempre stato attaccante. Difficile che Gosens sia stato preso per sostituire il ruolo di Perisic. Dal prezzo di Gosens andrà allora scalato quello in uscita di Dimarco».