Mario Sconcerti, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Rodrigo De Paul, che potrebbe aver già salutato l’Udinese (QUI il motivo). L’argentino è stato cercato dall’Inter in passato e potrebbe vestirsi di nerazzurro in futuro

NUOVE SFIDE – Rodrigo De Paul potrebbe dire addio all’Udinese già questa estate. Lo vuole l’Inter (da tempo) ma non solo. Sono diverse le squadre interessate all’argentino, giunto ad un bivio per la sua carriera. Ne ha parlato il giornalista Mario Sconcerti, ai microfoni di “TMW Radio”: «Credo che De Paul lascerà l’Udinese. Pozzo mi ha detto che non ha necessità di vendere, ma quella comunque accontentare De Paul. Gli sono grati per essere rimasto per 5 anni, considerando che prende ancora 1 milione di euro. Assolutamente fuori dal suo mercato. Se volesse rimanere, stile Antonio Di Natale, sono pronti a ridiscuterne il contratto, ma qualora volesse andarsene lo capirebbero. Di fatto è autorizzato alle trattative con altri club».