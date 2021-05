Sconcerti: «De Paul cambierebbe l’Inter! Conte l’unico che ha vinto in A»

Sconcerti sponsorizza De Paul per l’Inter. Il giornalista, intervenuto in collegamento a “TMW Radio”, ritiene che il centrocampista dell’Udinese sia il miglior acquisto possibile per il prossimo mercato, e fa notare una cosa su Conte.



IN PANCHINA – Mario Sconcerti fa un giudizio sulla Serie A: «In generale io non ricordo un periodo con allenatori complessivamente modesti come questo. Cioè: dobbiamo anche renderci conto che i nostri migliori allenatori sono fuori dal campionato, a partire da Roberto Mancini per continuare con Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti, Maurizio Sarri, Walter Mazzarri e Carlo Ancelotti. Siamo veramente a raschiare il fondo del barile, poi c’è qualcuno che si affaccia che è interessante. Per costruire un grande allenatore ci vogliono anni e una grande squadra alle spalle. Se noi prendiamo tutta la Serie A c’era un solo allenatore che ha vinto uno scudetto, Antonio Conte, più Claudio Ranieri (al Leicester City in Premier League, ndr): gli altri diciotto non hanno vinto niente».

IL MIGLIORE – Sconcerti dà poi consigli di mercato: «Io credo che ci sia un giocatore che cambierebbe tutte le squadre di alta classifica. Naturalmente anche quelle di piccola, ed è Rodrigo de Paul. Io credo che De Paul sarebbe l’ideale per l’Inter, al posto di Christian Eriksen. Sarebbe l’ideale nella Juventus, a fare il regista o come terzo centrocampista al posto di Weston McKennie. Sarebbe l’ideale al Napoli al posto di Tiémoué Bakayoko, o di Fabian Ruiz se dovessero cederlo, e al Milan al posto di Hakan Çalhanoglu. Il pezzo più pregiato? Sul mercato italiano assolutamente sì».