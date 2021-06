Sconcerti: «De Paul al posto di Eriksen? Risolvi il problema. Ma soldi veri»

Per Mario Sconcerti, Rodrigo de Paul farebbe comodo all’Inter, al posto di Eriksen. Ma c’è un grande impedimento, secondo il giornalista. Ecco le sue parole ai microfoni di “TMW Radio”.

MERCATO DIFFICILE – Rodrigo de Paul è un calciatore che farebbe comodo a tutti i grandi club italiani. Questa è l’opinione di Mario Sconcerti, che lo vedrebbe bene anche all’Inter, al posto di Christian Eriksen. Tuttavia la cifra che vuole l’Udinese rende complessa un’eventuale trattativa. Anche per gli altri club italiani, a dimostrazione che non solo i nerazzurri dovranno contenersi sul mercato. Ecco le parole del giornalista: «Perché nessuno compra De Paul? Perché l’Udinese vuole soldi veri. Se lo dai alle migliori squadre italiane, le completi e le rendi nettamente superiori. Se lo metti alla Juventus o al Milan, risolve il problema. Se lo metti nell’Inter al posto di Eriksen, risolve il problema. Il vero problema è che costa quaranta milioni e non li ha nessuno».