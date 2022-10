Sconcerti: «Croce su Handanovic? Scarsa comprensione! Inter gioca male»

Sconcerti vede molto male l’Inter per questo periodo no. Il giornalista, nella sua rubrica per il sito Calciomercato.com, va contro chi critica Handanovic giudicandolo il problema principale.

TUTTO MALE – Mario Sconcerti è pessimista su Simone Inzaghi e l’Inter: «Quando una squadra gioca male il primo responsabile è l’allenatore. La scarsa comprensione del gioco della gente porta a gettare la croce addosso a Samir Handanovic. Ma dov’era Alessandro Bastoni quando Paulo Dybala ha calciato? Che ci faceva al centro? E poi c’è un altro problema non risolto: dove è stato Denzel Dumfries per tutta la partita? Dumfries ha un compito: sfondare e guadagnare trenta metri di campo. Non lo fa mai, o meglio: non lo fa più. E l’Inter è entrata in crisi. Nicolò Barella non c’è. Il gol di Dybala – col pallone perso a favore di Leonardo Spinazzola – è anche colpa sua. A me sembra che i giocatori non facciano niente per uscire dalla crisi. Stiamo dando una valanga di alibi ai giocatori. L’Inter gioca male, questa è la verità. E la somma degli individui che giocano male fa una squadra brutta».

Fonte: calciomercato.com – Furio Zara