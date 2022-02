Sconcerti critica: «Inter, crisi di gioco e disillusione. Inzaghi sta pagando»

Sconcerti ha un giudizio piuttosto negativo nei confronti dell’Inter. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista ritiene che la squadra di Inzaghi sia in un momento involutivo.

IN CALO – Mario Sconcerti prova a trovare i motivi del rendimento negativo dell’Inter: «Io credo che certamente Simone Inzaghi stia pagando qualcosa dal fatto di giocare per la prima volta per lo scudetto. Detto questo, per andare a vedere il momento di una squadra, non andrei a vedere le sue potenzialità e il cammino del campionato. Dobbiamo guardare gli ultimi risultati: per l’Inter sono due pareggi e due sconfitte. Soprattutto c’è una crisi di gioco: quando parliamo dell’attacco non è un problema di Lautaro Martinez con Edin Dzeko, Joaquin Correa non c’è e Alexis Sanchez fa la stessa figura di Lautaro Martinez. Se in sette partite solo Dzeko fa due gol, e per uno come lui non sono stratosferici, vuol dire che c’è un problema di gioco».

LE DIFFICOLTÀ – Sconcerti va sui singoli dell’Inter: «Arrivi a un piccolo momento no di Nicolò Barella, che probabilmente è stanco ma non credo alla stanchezza fisica a ventiquattro anni. C’è un momento di disillusione di questo tipo di giocatori, proprio perché in quella famosa discreta partita col Liverpool Inzaghi è stato troppo consolatorio. La stampa ha parlato troppo di risultato ingiusto, mentre i giocatori che sanno il calcio sono rimasti fermi. Barella e Hakan Calhanoglu si sono in questo momento fermati, Marcelo Brozovic è marcato a uomo e per andare avanti deve fare un passaggio in più. Quando una squadra non segna è un problema di gioco e organizzazione collettiva: Inzaghi ha le sue responsabilità».