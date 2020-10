Sconcerti: “Coronavirus, scandaloso parlare solo delle big. Solo all’Inter…”

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti ha parlato del fatto che si stia parlando solo dei casi di giocatori positivi al Coronavirus in big, come l’Inter, e non in altre, come il Genoa o il Verona

BIG – Queste le parole di Mario Sconcerti su “Calciomercato.com”. «È scandaloso vedere che anche per il virus si riesce a parlare solo delle grandi squadre. Oggi tocca solo all’Inter decidere se vuole giocare contro il Milan. Tutto quello che viene detto da Uefa, federcalcio e comitato scientifico non conta niente, è stato superato dalle non decisioni prese per Juventus-Napoli»..

REGOLE – Sconcerti ha proseguito. «Abbiamo fatto saltare le regole del protocollo senza averne di nuove, quindi senza regole non può esserci punizione per nessuno. Ma dopo una settimana a gridare su Juventus-Napoli, oggi siamo sperduti davanti alla prospettiva che un’altra grande partita possa non giocarsi. Nessuno, ma proprio nessuno, si sta chiedendo come possa il Genoa giocare a Verona senza 17 positivi e con il bonus per il rinvio già usato con il Torino».

DEMOCRAZIA – Infine Sconcerti si è chiesto. «Vogliono Verona e Genoa giocare questa partita? Possono? Nessuno glielo ha chiesto. Pensate se il Genoa fosse Juventus o Inter, cosa starebbe accadendo? Saremmo alla paralisi del paese e di qualunque comitato scientifico. Non si parlerebbe d’altro. Pensate a Juventus o Inter con 17 positivi. Si fermerebbe tutto, ci sarebbero interpellanze parlamentari, dodici Asl disposte a offrire i propri servizi. Perché questa è la vera democrazia: la dittatura della maggioranza».

Fonte: Mario Sconcerti – Calciomercato.com