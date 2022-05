Sconcerti: «Coppa Italia vale tanto. Favorita? Inter superiore alla Juventus»

Mario Sconcerti, in collegamento su Pressing Serie A, ha presentato la gara di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Il giornalista non ha dubbi su quale sia la squadra nettamente più forte

VALENZA − Sconcerti non ha dubbi sul peso della Coppa Italia: «Coppa Italia? Vale per tutti e due, chiaro che l’Inter ha anche un traguardo in più che è però abbastanza lontano, ossia lo Scudetto. Quando si parla di Juventus, ricordo che è la squadra che ha segnato 55 gol, ottavo attacco del campionato. L’Inter è superiore alla Juventus nettamente, ed è molto più motivata e in forma. Per l’Inter credo che conti l’avversario e che sia nelle condizioni di vincere».