Sconcerti: “Coppa Italia? Napoli, vale la stagione. Sarri? Juventus-Inter…”

Sconcerti carica la sfida in Coppa Italia tra Napoli e Inter, sottolineando l’importanza della partita per gli Azzurri. Il giornalista, dopo aver minimizzato il gol di Brozovic, si concentra sui problemi di Maurizio Sarri: occhio a Juventus-Inter. Di seguito le sue dichiarazioni a “TMW Radio”

DA DOMANI A JUVENTUS-INTER – Mario Sconcerti dà molto peso alla sfida tra Inter e Napoli per i partenopei: «La Coppa Italia è tanto importante per il Milan quanto per il Napoli? Assolutamente sì, un successo in Coppa rimetterebbe in piedi una stagione. Darebbe respiro a dei progetti che adesso sono diventati faticosi. Sarri? Non sta funzionando nel mondo della Juventus. Non si poteva pretendere, ma ha fatto poco. Ma adesso non è il momento in cui darsi le risposte: c’è una semifinale di Coppa Italia importante, il campionato e ricomincerà la Champions. Fino a Juventus-Inter non può succedere niente. È tutto aperto ma la strada comincia a segnarsi».