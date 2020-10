Sconcerti: “Conte secca il reddito della società Inter! Ha problemi da anni”

Sconcerti è durissimo nei confronti di Conte e dell’Inter a quarantotto ore dalla sconfitta nel derby contro il Milan. Il giornalista, nella sua rubrica per il sito “Calciomercato.com”, ritiene che ci siano delle difficoltà che durano da tempo.

PROBLEMI ATAVICI – Mario Sconcerti analizza il derby, poi affonda: «L’Inter non meritava di perdere, ci sono stati trenta-quaranta minuti in cui ha comandato la partita. Però, se poi vai a vedere, ecco che le due occasioni di Rade Krunic e Simon Kjaer vanno a legittimare la vittoria del Milan. Il Milan ha retto e ha rischiato di segnare ancora, quella è la differenza. Il Napoli ha una completezza di squadra e una verità di schemi che l’Inter non ha. L’Inter ha i soliti problemi, o sono quelli ormai da anni. Non c’è ancora uno che renda più leggero l’attacco e non c’è un regista che faccia girare la squadra. Marcelo Brozovic è un ottimo giocatore, ma è una mezzala, non un regista. All’Inter arrivano ogni anno decine di giocatori, possibile sbagliarli tutti? Sono riserve alimentarie che si accumulano ma che nessuno mangia. Christian Eriksen non gioca, Radja Nainggolan neppure, Stefano Sensi nemmeno e la responsabilità è anche di Antonio Conte. Credo che Conte stia seccando tante fonti di reddito della società».

