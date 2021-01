Sconcerti: Â«Conte? Se continua con sfuriate agli arbitri non so come finirÃ !Â»

Sconcerti: «Conte? Se continua con sfuriate agli arbitri non so come finirà!»

Mario Sconcerti

L’Inter contro l’Udinese non è andata oltre lo 0-0, con qualche nervosismo di troppo da parte di Conte. Mario Sconcerti – interpellato da “calciomercato.com”, critica sia l’atteggiamento del tecnico che quello della società, la quale tramite Marotta ha risposto alla diffusione di notizie infondate riguardanti l’acquisto di Hakimi (vedi articolo)

PROBLEMA – Antonio Conte al termine di Udinese-Inter ha avuto da ridire con l’arbitro Maresca, il quale ha replicato con una frase alquanto singolare (vedi articolo). Mario Sconcerti critica l’atteggiamento del tecnico nerazzurro: «Penalizzante per l’Inter l’atteggiamento da ‘soli contro tutti’? Per il rendimento tecnico non credo, temo che il problema può essere Conte. Se continua a fare certe sfuriate con gli arbitri, se continua sempre a fare la parte del danneggiato, non so come andrà a finire. Gli arbitri sono una strana congrega, come tutti noi. Non gli devi rompere. Non è complottismo, non è roba da arbitri, perché sono nemici l’uno con l’altro, quelli bravi sono tre-quattro e gli altri sperano di prendere il loro posto. Quindi non possono complottare, però quando si ritrovano parlano e matura una certa idea di Conte. La frase di Maresca inopportuna? Sinceramente trovo che la frase di Maresca sia un’ovvietà, niente di così clamoroso. E comunque siamo costretti a sorbirci la morale, facciamocene una ragione».

FORZA – Per quanto riguarda le potenzialità dell’Inter, Sconcerti non ha dubbi: «L’Inter per me vince il campionato, è certamente la più forte. Dipendente da Lukaku? A Udine è la prima volta che non ha segnato, non facciamone un dramma. L’Udinese, quando vuole giocare per lo 0-0, alla fine lo ottiene. Certo, l’Inter è «poggiata» su Lukaku. Hakimi, Young e Perisic vanno al cross, ma in questo periodo Lukaku è sotto il suo rendimento e allora diventa un problema. Lukaku è fondamentale sia come schema che come risolutore».

RABBIA INGIUSTIFICATA – Per finire, Sconcerti critica anche il tentativo dell’Inter di difendersi da notizie false riguardanti l’acquisto di Hakimi: «Perché all’Inter sono così arrabbiati? Io dico che un’Inter incazzata non fa bene a nessuno. Ma di che muro parla Marotta? Ma non scherziamo, per favore. Fino a due settimane fa eravamo tutti a fare i complimenti all’Inter. Proprio non lo capisco questo atteggiamento».