TURBOLENZE – Sono giorni molto movimentati in casa Inter . Si attendono novità importanti sulla situazione finanziaria del club ( QUI le ultime), mentre Antonio Conte ha scelto la via del silenzio. Mario Sconcerti, noto giornalista, ha commentato queste ultime vicende, ai microfoni di “TMW Radio”: «È una prepotenza, visto che da contratto l’allenatore parla prima e dopo le partite. Ma soprattutto mi sembra un sintomo di inquietudine da parte di Conte, ma anche della società. Non posso credere che Conte non vada in conferenza stampa perché ha paura che gli chiedano della situazione del club: mica è un ragazzo. Se dice di riparlarne tra un mese, ad esempio, ha già chiuso il discorso. Siccome da fuori non sappiamo niente e prendiamo spunto dai suoi atteggiamenti, il fatto che si comporti così ci disorienta ancora di più. Comunque sarà problema di pochi giorni».

