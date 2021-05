Sconcerti: «Conte, se l’Inter vende 2-3 giocatori, non ci sta. Tutto chiaro»

Sconcerti è intervenuto in collegamento nel corso di “TMW Radio” e, fra le varie cose, ha parlato della situazione dell’Inter. Secondo lui, se Suning dovesse essere costretta a vendere giocatori, Conte andrebbe via senza pensarci troppo.

RESTA O NO? – Mario Sconcerti ha pochi dubbi su come l’Inter dovrà definire con l’allenatore: «La situazione di Antonio Conte è chiara, come tutto nel calcio è chiaro. Conte, se la società vende due o tre giocatori non per risanare il debito ma per andare avanti, non ci sta. Questo è chiaro, bisogna aspettare che gli dicano qualcosa. Io credo che qualcosa comincino già a saperlo, ma manca un colloquio. Conte non va a fare il general manager dell’azienda Suning, fa l’allenatore dell’Inter e giudica se la qualità che gli viene messa a disposizione è sufficiente per essere competitivo. Lui si può permettere questo tipo di scelte».