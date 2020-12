Sconcerti: “Conte esigente? Nemmeno, all’Inter ha preso riciclati! Eriksen…”

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Sconcerti ha parlato nel corso di “Stadio Aperto” su “TMW Radio”. Il giornalista si è espresso sull’Inter e su cosa Conte vorrà (e potrà) fare a gennaio, dopo le parole di oggi in conferenza stampa (vedi articolo), con Eriksen ancora punto interrogativo.

IL GIUDIZIO – Prima di passare al discorso mercato Mario Sconcerti dà una valutazione sulla classifica: «Il Milan è in corsa per il campionato? Certamente sì. Secondo me un po’ meno di Juventus e Inter, però certamente sì. Di prove non ne deve dare: deve continuare a vincere le partite. Antonio Conte molto esigente? Non direi nemmeno. Non è che ha fatto spendere molto: ha preso giocatori riciclati, come Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov. Io non so nemmeno se Achraf Hakimi l’ha scelto lui, e comunque avevano i soldi di Mauro Icardi. Sono tutti sullo stesso principio: un giocatore lo vendono e un giocatore lo prendono. Siccome i giocatori che vuole Conte sono tutti d’età, sono tutti giocatori molti esperti e spesso in scadenza, bisogna vedere cosa faranno con Christian Eriksen e se se lo faranno pagare».