Sconcerti: “Con Suning tornerÃ  Inter solida. Lautaro Martinez…”

Sconcerti: “Con Suning tornerà Inter solida. Lautaro Martinez…”

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Nel corso del suo intervento si è parlato dell’Inter a guida Suning e del futuro dell’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez

CRESCITA – Mario Sconcerti ha parlato della crescita del club: «Con Suning l’Inter tornerà ad essere una realtà internazionale solida. È una situazione che ha sempre dei rischi, ma la società è grossa e conosciuta a livello internazionale. Suning è un’ottima scelta, perché ha portato a una situazione famigliare: il fatto che ci sia il figlio alla guida, è una buona garanzia».

ATTACCO – Sconcerti ha parlato del mercato dei nerazzurri: «Un attaccante dovrà prenderlo. Anche con Lautaro ancora in rosa, manca un attaccante. È paradossale che abbia venduto uno dei migliori centravanti al mondo come Icardi, ma non credo che sia ancora chiusa la questione».