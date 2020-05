Sconcerti: “Chiellini? Bella intervista! Su Balotelli e Felipe Melo negativi…”

Intervenuto all’interno di “100º Minuto”, rubrica a lui riservata su “Calciomercato.com”, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato delle parole di Giorgio Chiellini su Mario Balotelli e Felipe Melo

FRASI – Queste le parole di Mario Sconcerti sulle dichiarazioni di Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, su Mario Balotelli e Felipe Melo, rispettivamente ex attaccante e centrocampista dell’Inter, definiti persone negative, mele marce. «Guarda, sbagliamo il punto di partenza. Confondiamo l’intervista sul giornale con la biografia ufficiale, non sono la stessa cosa. Pensa che a Chiellini ho mandato un sms per complimentarmi per l’intervista, davvero bella. Credo che se uno fa una biografia è giusto che scriva le cose che sente e pensa davvero, tutto qui».