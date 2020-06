Sconcerti: “Chi può fare tecnico-manager? Conte e Sarri no! Gasperini…”

Le voci su Rangnick al Milan, magari in qualità di allenatore-manager, hanno aperto una discussione su “TMW Radio”. Mario Sconcerti prova a capire chi tra Sarri, Conte, Inzaghi e Gasperini potrebbe ricoprire il doppio ruolo. Di seguito le sue dichiarazioni

DOPPIO RUOLO – Ralf Rangnick al Milan è più di una possibilità. L’allenatore tedesco potrebbe ricoprire un doppio ruolo. Ma chi altro potrebbe farlo in Italia? Secondo Mario Sconcerti nessuno: «Maurizio Sarri no, Antonio Conte meno. Non mi sembra nessuno, ma potrebbero diventarlo tutti e quattro se dovesse esser dato loro il via. Questa è gente abituata in un mondo in cui doveva fare un tipo di mestiere e quel mestiere lo hanno fatto benissimo. Manca la controprova, può darsi che tutti abbiano le caratteristiche. Non è che poi sia una cosa straordinaria andare a scegliersi il mercato, osservare i giocatori: è una partecipazione maggiore. In Inghilterra si fa continuamente, Alex Ferguson è stato il maestro di questo tipo di ruolo. Quello che ha sempre distinto Rangnick è stato lo stile di gioco e non la molteplicità di ruoli. Quello che ha sempre distinto Rangnick è stato lo stile di gioco e non la molteplicità di ruoli. Anche Gian Piero Gasperini andò all’Inter ma dopo tre partite fu cacciato».