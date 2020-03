Sconcerti: “Castrovilli all’Inter? Eriksen + soldi e se ne parla. Il danese…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato di Christian Eriksen e dell’interesse dell’Inter per Gaetano Castrovilli

VOCI DI MERCATO – Nonostante il calcio giocato sia fermo, le voci di calciomercato invece non si fermano mai. Interpellato sul tema, il giornalista di fede viola Mario Sconcerti ha parlato di un possibile interessamento della società nerazzurra nei confronti del centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, lanciando anche quella che è a tutti gli effetti una provocazione: «L’Inter vuole Castrovilli? Ci diano venti milioni più Eriksen e ne possiamo parlare. Il danese mi piace molto come giocatore, è molto elegante, mi ricorda Antognoni. Su Commisso all’inizio avevo dei dubbi anche perché avevo notizie che mi passavano, non abitando a Firenze. Invece devo dire che è un personaggio reale e un leader generoso»