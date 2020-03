Sconcerti: “Campionato falsato. Zhang contro Dal Pino? Inaccettabile”

In un articolo sul “Corriere dello Sport”, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato nuovamente della situazione del campionato e dell’attacco di Steven Zhang ai danni di Paolo Dal Pino

SITUAZIONE DIFFICILE – “Il campionato è falsato, nel senso esatto della parola: non sarà più quello che doveva essere. Pazienza. Dentro questa realtà diversa, vincerà comunque il migliore. Resta una buona giustizia. Non si può pretendere di avere un Paese in emergenza e un calcio che litiga per essere normale. Non tocca al calcio trovare una decisione che riguarda tutti. Tocca al governo e ai suoi medici. Giocare a porte chiuse è già un privilegio in un mondo dove il Louvre scompare e da New York non si alza più un aereo per Milano”.

INACCETTABILE – “Nessuno può recriminare qualcosa, si chiude per malattia. Spero se ne renda conto anche il presidente interista Zhang che ha dato inutilmente del pagliaccio al presidente della Lega. È un’offesa inaccettabile per stile e sostanza, ma soprattutto per principio. Dal Pino è un manager, è stato eletto dalle società, rappresenta anche l’Inter e anche dall’Inter è pagato. Se il presidente non lo vuole, operi come può nelle sedi legittime”.